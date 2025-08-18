JPNN.com

Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (18/8), Cek Harga Tiketnya!

Senin, 18 Agustus 2025 – 06:57 WIB
Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (18/8), Cek Harga Tiketnya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bus Restu Mulya yang melayani rute Bali ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Foto: Facebook PO Restu Mulya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Senin hari ini (18/8), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Senin (18/8), lengkap
TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Restu Mulya PO Pahala Kencana PO Sinar Jaya PO Mansion

