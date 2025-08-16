JPNN.com

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 09:26 WIB
Jadwal Bioskop di Bali, Sabtu (16/8): Level 21 XXI–ICON XXI, Film Animasi Merajai - JPNN.com Bali
Ilustrasi suasana menonton film di bioskop di Kota Denpasar, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Sabtu hari ini (16/8).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Sabtu hari ini (16/8) dilansir dari Jadwal Nonton:    

A. Denpasar Cineplex

Jadwal bioskop di Bali Sabtu (16/8): Film Weapons, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka dan Weapon
