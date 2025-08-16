JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Koster Gandeng Pelaku Wisata Tarik PWA, Ada Imbal Jasa 3 Persen

Koster Gandeng Pelaku Wisata Tarik PWA, Ada Imbal Jasa 3 Persen

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 09:06 WIB
Koster Gandeng Pelaku Wisata Tarik PWA, Ada Imbal Jasa 3 Persen - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster mengumpulkan seluruh pelaku usaha pariwisata di Art Centre Denpasar, Jumat (15/8) kemarin membahas imbal jasa pungutan wisatawan asing (PWA). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengumpulkan seluruh pelaku usaha pariwisata di Art Centre Denpasar, Jumat (15/8).

Hal tersebut terkait dengan pengarahan Gubernur Bali mengenai imbal jasa Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk pelaku usaha pariwisata yang ikut berpartisipasi menjadi mitra manfaat dan endpoint PWA.

Gubernur Koster mengatakan capaian Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang dilakukan saat ini belum maksimal.

Baca Juga:

Pada 2024, jumlah PWA yang terkumpul hanya mencapai Rp 318 miliar atau 32 persen dari total pembayaran yang seharusnya dibayar turis asing.

Pada 2025, capaian PWA hingga pertengahan Agustus 2015 mencapai Rp 229 miliar atau 34 persen dari jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali.

“Belum maksimal. Masih sangat jauh dari harapan,” ujar Gubernur Koster.

Baca Juga:

Koster mengatakan dalam penerapannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah Perda Bali No. 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing.

Perda tersebut belum mengatur tentang imbal jasa bagi pelaku usaha yang terlibat sebagai mitra manfaat dan endpoint PWA.

Gubernur Koster mengatakan capaian Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang dilakukan saat ini belum maksimal. Oleh karena itu gandeng pelaku wisata
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Pungutan Wisatawan Asing Imbas Jasa PWA pelaku wisata pelaku pariwisata turis wisatawan mancanegara Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Hendri Susilo Bersyukur Malut United Petik Poin, Puji Bali United Tim Hebat - JPNN.com Bali

    Hendri Susilo Bersyukur Malut United Petik Poin, Puji Bali United Tim Hebat

  2. Jo Jansen Kecewa Bali United Gagal Menang, Ada Masalah di Menit Akhir - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Kecewa Bali United Gagal Menang, Ada Masalah di Menit Akhir

  3. Bali United Bikin Malut United tak Berkutik, Layak Menang, Taktik Jo Jansen Keren - JPNN.com Bali

    Bali United Bikin Malut United tak Berkutik, Layak Menang, Taktik Jo Jansen Keren

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU