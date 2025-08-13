X Hotel Hadir di Nuanu, Buka Investasi untuk Umum, Sebegini Harganya, Tertarik?

bali.jpnn.com, TABANAN - Akomodasi wisata baru kembali hadir di kawasan Nuanu Creative City, Tabanan, Bali.

Nuanu Real Estate bekerja sama dengan pengembang Rentaved, memperkenalkan X Hotel, akomodasi wisata pertama di dalam kawasan Nuanu Creative City yang membuka kesempatan investasi.

X Hotel hadir di jantung kawasan kreatif seluas 44 hektare di pesisir barat daya Bali.

Akomodasi wisata baru ini berdiri di atas lahan seluas 8.400 m², menawarkan 41 kamar yang dikelola sepenuhnya.

Investor bisa menanamkan investasinya, untuk kamar standar harganya Rp 2,6 miliar, sementara kamar mezzanine mencapai Rp 4,2 miliar.

Menurut CEO Nuanu Creative City Lev Kroll, sebagai pusat utama akomodasi di Nuanu, X Hotel bukan sekadar tempat menginap, melainkan pintu gerbang menuju lebih dari 30 pengalaman imersif yang tersebar di dalam Nuanu.

Pengunjung maupun investor bisa menikmati mulai dari ruang seni, pusat kesehatan dan kebugaran, spa kelas dunia, pilihan kuliner yang dinamis, hingga acara tahunan yang dipenuhi festival internasional dan program kesenian.