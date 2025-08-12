JPNN.com

Jadwal Bioskop Bali Hari Ini: Film Sore: Istri dari Masa Depan Masih Merajai

Selasa, 12 Agustus 2025 – 10:09 WIB
Jadwal Bioskop Bali Hari Ini: Film Sore: Istri dari Masa Depan Masih Merajai
Film drama romantis Sore: Istri dari Masa Depan merajai tayangan film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube Tropicana Slim

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Selasa hari ini (12/8).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Selasa hari ini (12/8) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Jadwal bioskop di Bali Selasa (12/8): Film Weapons, Pamali: Tumbal, My Daughter is A Zombie, La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka dan Sore: Istri dari Masa Depan
