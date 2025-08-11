JPNN.com

Jadwal Bioskop Bali Hari Ini: Level 21 XXI – TSM XXI, Film Horor Cetak Rekor

Senin, 11 Agustus 2025 – 10:59 WIB
Jadwal Bioskop Bali Hari Ini: Level 21 XXI – TSM XXI, Film Horor Cetak Rekor
Film horor Pamali: Tumbal yang dibintangi Keisya Levronka, Fajar Nugra, Ummi Quary, Nai Djenar Maisa Ayu, Verdi Sulaeman, Dominique Sanda dan Krishna Keitaro merajai tayangan film horor di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube Cinema 21

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Senin hari ini (11/8).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Senin hari ini (11/8) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Jadwal bioskop di Bali Senin (11/8): Film Weapons, Pamali: Tumbal, My Daughter is A Zombie, La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka dan Sore: Istri dari Masa Depan
