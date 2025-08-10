JPNN.com

Jadwal Bioskop Bali Hari Ini: Film La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka Tayang Perdana

Minggu, 10 Agustus 2025 – 12:02 WIB
Film drama La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka tayang perdana di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube MDTV Official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Minggu hari ini (10/8).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Minggu hari ini (10/8) dilansir dari Jadwal Nonton:    

A. Denpasar Cineplex

Jadwal bioskop di Bali Minggu (10/8): Film Weapons, Pamali: Tumbal, My Daughter is A Zombie, La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka dan Sore: Istri dari Masa Depan
