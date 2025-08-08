JPNN.com

Jadwal Bioskop Bali Hari Ini: Film Drakor My Daughter is A Zombie Tayang Perdana

Jumat, 08 Agustus 2025 – 08:40 WIB
Jadwal Bioskop Bali Hari Ini: Film Drakor My Daughter is A Zombie Tayang Perdana - JPNN.com Bali
Film horor My Daughter is A Zombie tayang perdana di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan akun YouTube Cinema 21

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Jumat hari ini (8/8).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Jumat hari ini (8/8) dilansir dari Jadwal Nonton:    

A. Denpasar Cineplex

Jadwal bioskop di Bali Jumat (8/8): Film Weapons, Pamali: Tumbal, Freakier, My Daughter is A Zombie, Sihir Pelakor dan Sore: Istri dari Masa Depan
