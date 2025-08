Jadwal Bioskop Bali Hari Ini: Film Horor Weapons & Freakier Friday Tayang Perdana

Jadwal bioskop di Bali Rabu (6/8): Film Weapons, Freakier Friday, Sihir Pelakor, The Fantastic Four: First Steps, Sore: Istri dari Masa Depan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News