bali.jpnn.com, DENPASAR - Enam warga Papua yang tertahan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Jumat (27/11) lalu karena masalah keimigrasian akhirnya bisa keluar dari Bali.

Ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan enam warga Papua itu segera diberangkatkan ke Vanuatu via Bandara Bali.

Keputusan tersebut diambil setelah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) melakukan koordinasi dan mediasi lintas instansi.

Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta mengatakan Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan izin keberangkatan bagi keenam warga tersebut.

"Kami mendapat informasi, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan langsung agar rombongan warga Papua yang sempat tertahan di Imigrasi untuk diberangkatkan," ujar Thomas Harming Suwarta dalam keterangan resminya, Minggu (29/11).

Menurut Thomas Harming Suwarta, pihak Imigrasi juga segera menindaklanjuti urusan tiket dan administrasi keberangkatan dengan mencarikan jadwal penerbangan terdekat menuju Vanuatu.

Thomas Suwarta menjelaskan, persoalan ini tuntas setelah komunikasi intensif antarlembaga menyelesaikan hambatan status keimigrasian keenam warga tersebut.

"Melalui koordinasi dan komunikasi yang kami lakukan, persoalan ini sudah menemukan jalan keluar.