bali.jpnn.com, DENPASAR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menegaskan pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan solusi untuk menyiasati lonjakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027.

Sekretaris Jenderal PHRI Bali Perry Markus menilai mempertahankan sumber daya manusia (SDM) terlatih jauh lebih penting ketimbang memangkas karyawan.

"PHK bukan solusi, karena mempertahankan SDM kan seperti mendidik karyawan itu butuh waktu sampai dapat yang sekarang," kata Perry Markus dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan UMP Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan atau melonjak 42,15 persen.

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) khusus sektor hotel berbintang dipatok Rp4.644.907 per bulan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.

Menghadapi aturan tersebut, pelaku usaha memilih melakukan restrukturisasi anggaran serta efisiensi internal.

Pasalnya, sebagian besar manajemen hotel sudah menyusun anggaran 2027 sejak Oktober lalu sehingga kini harus menghitung ulang proyeksi operasional.

Sebagai langkah penyeimbang tanpa PHK, sejumlah hotel memilih menahan perekrutan karyawan baru untuk menggantikan pegawai yang pensiun pada awal tahun.