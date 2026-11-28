bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali Tourism Board (BTB) mendukung penuh kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 yang ditetapkan Gubernur Wayan Koster.

Tak sekadar mendukung, BTB juga menyiapkan tim pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata agar siap menerapkan aturan baru tersebut.

"Prinsipnya kami di BTB Bali mendukung peningkatan kesejahteraan untuk pekerja.

Kami menghormati kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan," kata Ketua BTB Ida Bagus Agung Partha Adnyana dilansir dari Antara.

Agung Partha Adnyana menilai upah yang layak sangat krusial untuk menjaga kualitas layanan pariwisata Bali.

Jika upah terus berada di bawah standar, SDM terampil akan lari ke luar negeri dan hanya menjadikan hotel lokal sebagai batu loncatan lewat status pekerja harian (daily worker).

"Bayangkan kalau tidak mengupah karyawan dengan kualitas yang bagus, kita tidak mendapatkan kualitasnya, hasilnya," ujar Ida Bagus Agung Partha Adnyana.

Sebelumnya, Gubernur Koster menetapkan UMP Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan atau melonjak 42,15 persen dari tahun sebelumnya.