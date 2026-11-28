bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap langkah PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) yang tengah mengajukan Bali sebagai tuan rumah Routes Asia 2029.

Dukungan tersebut disampaikan Koster saat menerima audiensi jajaran direksi InJourney Airports di Ruang VIP II Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (27/11) kemarin.

Menurut Koster, forum bergengsi industri penerbangan internasional tersebut sangat strategis untuk mendongkrak pariwisata sekaligus menggerakkan roda perekonomian Bali.

"Impact-nya untuk Bali bagus sekali.

Ini akan mendatangkan rezeki untuk Bali. Saya sangat mendukung," kata Koster.

Koster optimistis daya tarik alam dan budaya Bali akan menjadi nilai jual utama dalam proses pencalonan (bidding).

Koster mencontohkan rekam jejak Bali yang berhasil menjadi tuan rumah KTT G20 serta memenangi bidding World Water Forum 2024 di Senegal dengan raihan 30 dari 36 suara negara peserta.

"Kalau bidding, Bali tidak pernah kalah kalau dilihat dari daya tariknya.