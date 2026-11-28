bali.jpnn.com, BULELENG - Kepedulian terhadap satwa dilindungi ditunjukkan seorang warga Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Buleleng, bernama Kadek Andi Permana Putra.

Kadek Andi Permana Putra menyelamatkan seekor burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) yang ditemukan terkapar tak berdaya di areal persawahan dekat rumahnya pada 21 November 2026 lalu.

Saat pertama kali ditemukan, kondisi burung yang dilindungi undang-undang itu cukup memprihatinkan.

Tubuhnya kotor, bagian sayapnya terluka, dan tidak mampu terbang.

Melihat hal itu, Kadek Andi Permana Putra berinisiatif merawatnya sementara sebelum melaporkannya kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali.

"Saya berharap burung ini bisa mendapatkan perawatan yang baik, kembali sehat dan pulih.

Jadi, burung ini nantinya memiliki kesempatan untuk kembali ke habitat alaminya," ujar Kadek Andi Permana Putra dilansir dari laman BKSDA Bali.

Merespons laporan tersebut, tim Wildlife Rescue Unit (WRU) bersama Resor KSDA Wilayah Pelabuhan Gilimanuk–Buleleng langsung turun tangan mengevakuasi satwa tersebut.