bali.jpnn.com, KARANGASEM - Kondisi air di muara Sungai Pantai Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali, dipastikan kembali normal.

Sebelumnya, air di lokasi itu sempat viral karena berubah warna menjadi merah muda alias pink dan mengeluarkan bau menyengat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karangasem Made Wiguna mengonfirmasi warna air di lokasi tersebut sudah jernih seperti semula.

"Sekarang sudah normal warnanya," kata Made Wiguna kepada awak media, kemarin (27/11).

Meski demikian, hasil uji laboratorium DLH Karangasem terhadap sampel air yang diambil pada 16 November 2026 mengungkap adanya indikasi pencemaran bahan organik berat.

Dalam laporan pemeriksaan tertanggal 23 November 2026, DLH membandingkan kualitas air pada tiga titik, yakni bagian hulu, aliran sekitar lokasi, dan titik genangan berwarna merah muda. Hasilnya, kadar oksigen terlarut atau dissolved oxygen (DO) pada genangan pink tersebut menyentuh angka nyaris nol.

Sebaliknya, parameter beban organik (BOD) dan beban kimia organik (COD) tercatat sangat tinggi hingga melampaui baku mutu lingkungan.

"Kadar oksigen terlarut di titik tersebut berada pada angka nyaris nol disertai tingginya beban organik, yang secara ilmiah memicu aktivitas bakteri anaerobik hingga air berubah warna dan berbau menyengat," ujar Made Wiguna.