bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong penguatan kemandirian ekonomi desa adat melalui optimalisasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) serta Badan Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).

Penegasan itu disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Pasamuhan Agung VI Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (27/11).

"LPD ini harus dihidupkan sebagai sumber keuangan swadaya.

Ke depan, pertanyaannya bisa tidak diberikan penguatan modal terhadap LPD? Tentu bisa," kata Wagub Giri Prasta dilansir dari Antara.

Untuk mendukung langkah tersebut, Pemprov Bali telah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Labda Pacikraman Desa Adat.

Regulasi baru yang mengakomodasi masukan MDA Bali ini akan mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum.

Menurut Wagub Giri Prasta, Raperda tersebut disiapkan guna menjamin kepastian hukum, tata kelola yang transparan, serta perlindungan bagi LPD sebagai lembaga keuangan adat.

"Kami membuatkan tatanan dahulu sebagai labda pacikraman desa adat.