bali.jpnn.com, DENPASAR - Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menggelar Pasamuhan Agung VI Tahun 2026, Jumat (27/11).

Forum strategis yang diikuti sekitar 300 peserta dari jajaran pengurus MDA tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan se-Bali ini menyoroti pentingnya menjaga maruah, kewenangan, serta independensi lembaga adat.

Pimpinan MDA Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menekankan bahwa MDA dan desa adat harus tetap berlandaskan agama Hindu serta Dresta Bali dalam menjaga keberlangsungan tradisi masyarakat.

Ia juga mengingatkan keras agar lembaga adat tidak ditarik ke ranah politik praktis.

"Berbagai persoalan yang berkaitan dengan desa adat dan MDA harus diselesaikan sesuai dengan kewenangan adat.

MDA dan desa adat harus tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga adat, bukan sebagai alat politik," kata Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet.

Ia berharap hasil Pasamuhan Agung VI mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Bali, khususnya menyangkut keberadaan dan kewenangan desa adat.

Terkait Lembaga Perkreditan Desa (LPD), ia meminta seluruh pihak memahami kedudukan LPD sebagai lembaga keuangan adat.