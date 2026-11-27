bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Bali dan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali bersinergi memperluas akses keadilan bagi warga binaan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pembinaan Hukum di Ruang Dharmawangsa, Kamis (26/11).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Bali I Gusti Putu Milawati bersama Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali Andi Wijaya Rivai.

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup pemberian bantuan hukum, penyebarluasan informasi hukum, serta pelatihan bantuan hukum.

Kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk memastikan warga binaan tetap mendapatkan akses terhadap layanan hukum serta pemenuhan hak-haknya selama menjalani masa pembinaan.

Melalui perjanjian tersebut, kedua instansi akan memperluas jangkauan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Perjanjian tersebut juga berguna untuk meningkatkan pemahaman hukum warga binaan dan petugas pemasyarakatan, serta memperkuat kapasitas petugas dalam memfasilitasi kebutuhan layanan hukum.

Pelaksanaannya mencakup 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dengan melibatkan 11 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Provinsi Bali.