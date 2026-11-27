bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di Provinsi Bali pada periode 27 - 30 November 2026.

Hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat disertai angin kencang diprediksi mengguyur sembilan kabupaten dan kota.

Kepala Balai Besar MKG (BBMKG) Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho menjelaskan cuaca ekstrem ini dipicu dinamika atmosfer yang signifikan.

Menurut Cahyo Nugroho, terbentuknya pola pertemuan massa udara (konvergensi) di sekitar wilayah Bali berkontribusi signifikan terhadap pembentukan awan hujan.

Kondisi ini juga dipicu aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO) pada fase 3 (Indian Ocean).

“Kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor,” ujar Cahyo Nugroho dalam pernyataan resminya.

Wilayah terdampak cuaca buruk ini adalah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, Gianyar, Karangasem, Klungkung, serta Buleleng.

Selain cuaca di daratan, BMKG juga mengingatkan potensi gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Bali bagian Selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian Selatan, dan Perairan Selatan Bali.