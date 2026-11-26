bali.jpnn.com, DENPASAR - Permata Bank kembali menjadi sponsor utama GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 untuk tahun kedua dengan memperluas kehadirannya ke 10 kota di Indonesia.

Setelah dibuka di ICE BSD City, Tangerang pada 20 November 2026, pameran otomotif ini hadir serentak di sembilan kota lainnya pada 25–29 November 2026.

Di Sumatra Utara hadir di Sun Plaza Medan; Sumatra Selatan ada di Palembang Icon Mall; Jawa Barat ada di Summarecon Mall Bandung.

Di Jawa Tengah hadir di dua lokasi, yakni di The Park Mall Solo Baru dan 23 Mall Semarang: Jawa Timur ada di Pakuwon Mall Surabaya.

Di Bali hadir di Living World Denpasar; Kalimantan Timur hadir di e-Walk Mall Balikpapan Superblock, sementara di Sulawesi Selatan hadir di Trans Studio Mall Makassar.

Direktur Consumer & Branch Banking Permata Bank Eddie Sajoga mengatakan, partisipasi ini sejalan dengan komitmen Bank for Family untuk mendampingi kebutuhan finansial nasabah dan keluarga di setiap tahapan kehidupan.

"Kami percaya memiliki kendaraan merupakan kebutuhan setiap keluarga untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta mendukung mobilitas sehari-hari," ujar Eddie Sajoga dalam keterangan resminya, Kamis (26/11).

Ia menambahkan, pihaknya menghadirkan solusi pembiayaan kendaraan bermotor hingga layanan perbankan komprehensif yang didukung teknologi andal serta Relationship Manager kompeten.