bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster optimistis pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada 2026 mampu menembus angka 5,9 persen, melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 5,82 persen.

Optimisme itu disampaikannya saat menghadiri Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2026 di Mercure Bali Sanur Resort, Rabu (25/11) kemarin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren ekonomi Bali terus menanjak sepanjang tahun ini.

Ekonomi tumbuh lebih dari 5,5 persen pada triwulan I, naik menjadi di atas 5,7 persen pada triwulan II, dan menyentuh 5,85 persen pada triwulan III.

"Kami berharap angka kumulatifnya lebih tinggi dari 2025.

Targetnya 5,9 persen atau paling buruk 5,85 persen," ujar Koster.

Koster menjelaskan, laju ekonomi Bali sangat ditopang sektor pariwisata yang menyumbang sekitar 66 persen terhadap PDRB.

Saat ini, kunjungan turis asing tercatat mencapai 19 ribu hingga 25 ribu orang per hari, sementara wisatawan nusantara berkisar 12 ribu hingga 15 ribu orang per hari.