bali.jpnn.com, KARANGASEM - Nasib apes menimpa dua wisatawan mancanegara (wisman) asal Spanyol saat berwisata ke Karangasem, Bali.

Kedua korban, yakni Patricia Cascallana Fernandes, 41, dan David Alvares Gomes, 44, mengalami luka-luka setelah tertimpa pohon tumbang saat mengendarai sepeda motor di Karangasem.

Saat musibah terjadi, keduanya diketahui tengah berlibur dan menginap di Vila Darmada, Banjar Dinas Tebola, Kecamatan Sidemen, Karangasem.

Kapolsek Sidemen AKP I Kadek Supendodi menjelaskan, insiden itu terjadi di Jalan Raya Sidemen–Klungkung, tepatnya di Banjar Dinas Lantang Katik, Desa Telaga Tawang, pada Rabu (26/11) sore pukul 15.30 WITA.

"Pohon bunut tersebut patah pada pertengahan batangnya karena sudah lapuk.

Ranting pohon menimpa dua WNA yang sedang melintas menggunakan sepeda motor," kata AKP I Kadek Supendodi kepada awak media, Kamis (26/11).

Pohon yang tumbang tersebut memiliki tinggi sekitar 15 meter dengan diameter batang mencapai 40 sentimeter.

Batang pohon yang melintang di badan jalan sempat menghambat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.