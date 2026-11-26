bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas resmi menyerahkan hasil verifikasi data kewarganegaraan dua calon wakil presiden (cawapres) sisa masa jabatan 2024–2029 beserta istri masing-masing kepada Tim Pokja I MPR RI.

Kedua kandidat cawapres yang dokumennya telah rampung diteliti oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) tersebut ialah Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

"Kami telah menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan terhadap dua calon wakil presiden, baik status kewarganegaraan calon maupun istri dari masing-masing calon.

Kami telah melakukan penelitian dan hari ini alhamdulillah sudah dipenuhi permintaan dari MPR," kata Menkum Supratman Andi Agtas seusai pertemuan dengan Tim Pokja I MPR di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (25/11) kemarin.

Ketua Tim Verifikasi Pokja I MPR Ahmad Basarah mengatakan hasil penelitian Kemenkum menyatakan keabsahan serta kebenaran dokumen kedua cawapres dan istri masing-masing berstatus sah dan benar.

Verifikasi tersebut merujuk pada data registrasi kewarganegaraan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum.

"Yang pertama, saudara calon wakil presiden Andi Amran Sulaiman, status keabsahan dan kebenaran dokumen sah dan benar.

Diregistrasi dalam nomor registrasi AHU-0657.AH.10.01 Tahun 2026," ujar Ahmad Basarah saat membacakan surat hasil verifikasi yang telah diteken Menkum.