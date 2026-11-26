bali.jpnn.com, NUSA DUA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan penataan ruang laut atau marine spatial planning (MSP) menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pengembangan ekonomi biru secara berkelanjutan.

"Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, 10 persen terumbu karang dunia, dan 30 persen luas mangrove dunia, menjadikan Indonesia negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan saat membuka Global Marine Spatial Planning (MSP) Conference & Expo 2026 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Rabu (25/11).

Menurutnya, ekosistem mangrove dan padang lamun berperan vital menjaga populasi ikan bernilai ekonomi tinggi serta melindungi kawasan pesisir dan lahan pertanian dari ancaman erosi maupun salinisasi.

Oleh karena itu, pemanfaatan ruang laut untuk perikanan tangkap, budidaya, pariwisata, infrastruktur, hingga konservasi wajib ditata secara terintegrasi agar ekosistem produksi pangan tetap terjaga.

Zulhas sapaan akrabnya juga menyoroti persoalan rantai pasok perikanan yang belum efisien sehingga tingkat kehilangan hasil pascapanen masih tinggi.

Pemerintah pun mempercepat penguatan infrastruktur rantai dingin, pelabuhan perikanan, serta sistem logistik.

"Salah satunya Kampung Nelayan Merah Putih.

Pada tahap awal program ini mencakup hampir 100 kampung nelayan pada 2026, dan cakupan program diperluas pembangunannya di 1.269 lokasi," kata Zulhas.