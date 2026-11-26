bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kelurahan Pedungan, Denpasar, Bali, rampung dan mulai beroperasi pada Desember 2027.

Menurut Zulhas, sapaan akrabnya, proyek dengan nilai investasi mencapai Rp3 triliun ini diproyeksikan mampu memusnahkan hingga 500 ribu ton tumpukan sampah per tahun.

Lampu yang dihasilkan dari PSEL ini mampu menerangi 50 ribu rumah warga di Bali, serta menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja lokal.

"Sampah ini sudah bisa diubah menjadi listrik.

Manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau lokasi PSEL di Pedungan, Denpasar, Rabu (25/11) kemarin.

Zulhas menegaskan pembangunan PSEL merupakan bukti nyata pemerintah dalam menuntaskan darurat sampah nasional dan membantah anggapan bahwa proyek tersebut sekadar wacana.

Ia mencontohkan PSEL di Palembang yang kini sudah memasuki tahap uji coba (commissioning) dan siap diresmikan pada 8 Desember 2026.

"Jadi, PSEL ini kata orang 'omon-omon', coba lihat.