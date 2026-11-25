bali.jpnn.com, DENPASAR - Pameran otomotif Permata Bank GAIKINDO Auto Week (GAW) Bali 2026 resmi dibuka di Living World Denpasar.

Pameran otomotif ini dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 November 2026.

Selain di Bali, pameran ini digelar serentak di delapan kota besar lainnya di Indonesia, yakni Balikpapan, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, dan Surabaya.

Ajang yang mengusung konsep pameran di dalam pusat perbelanjaan ini memudahkan masyarakat Bali untuk melihat langsung deretan kendaraan terbaru.

Mereka sekaligus bisa menjajal mobil impian melalui fasilitas test drive.

Tercatat ada 11 merek kendaraan penumpang yang turut ambil bagian, meliputi BAIC, Chery, Daihatsu, Ford, GAC AION, Geely, Jetour, Omoda Jaecoo, Suzuki, Toyota, dan Wuling.

Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO Anton Kumonty mengatakan, gelaran serentak di berbagai daerah merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pameran otomotif ke masyarakat luas.

"Untuk pertama kalinya di Indonesia, pameran GAIKINDO di dalam mal kami gelar secara serentak di kota-kota besar, termasuk Bali.