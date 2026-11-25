bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menjajaki penguatan kerja sama strategis dengan Tiongkok di berbagai sektor.

Mulai dari pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), energi surya, kendaraan listrik, perdagangan, ekonomi kerakyatan, hingga sistem transportasi modern.

Koster melontarkan hal tersebut saat temu media dengan Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Bali Zhang Zhizheng di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (25/11).

Koster menyebut kunjungan kerjanya ke dua provinsi di Tiongkok pada 1–6 November 2026 membawa banyak inspirasi dan inovasi yang berpotensi diterapkan di Pulau Bali.

Salah satu fokus utamanya ialah adaptasi teknologi PSEL guna mengatasi persoalan sampah secara modern dan berkelanjutan.

Selain PSEL, Bali melirik pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk memperkuat kemandirian energi, serta belajar dari pengalaman Tiongkok dalam membangun transportasi terintegrasi.

"Yang penting sekarang adalah bagaimana hasil kunjungan ini bisa ditindak lanjuti.

Kami ingin ada kerja sama nyata, baik dalam pengelolaan sampah, pembangunan PSEL, PLTS, kendaraan listrik, perdagangan, maupun ekonomi kerakyatan. Mari kita bergerak bersama untuk mewujudkannya,” ujar Koster.