bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan digital.

Komitmen tersebut mengemuka dalam penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, UPTD Taman Budaya, Denpasar, Rabu (25/11).

Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah hadir mewakili Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati.

Ia menyimak langsung arah kebijakan strategis penguatan keterbukaan informasi badan publik di wilayah Bali.

Acara ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, serta badan usaha milik daerah (BUMD) se-Bali.

Dalam momen tersebut, Mustiqo Vitra Ardhiansyah menyoroti pentingnya menyelaraskan keterbukaan informasi publik dengan kepastian regulasi dan perlindungan hukum di era digital.

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Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif tahunan, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat dalam mengakses informasi layanan hukum.

"Bagi Kanwil Kemenkum Bali, keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.