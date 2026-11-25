bali.jpnn.com, DENPASAR - Penguatan profesionalisme, pengawasan, dan integritas menjadi hal penting dalam pelaksanaan jabatan notaris.

Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Kuliah Umum bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI.

Kuliah umum yang berlangsung di Kertasabha Convention Hall, Universitas Udayana, Rabu (25/11) mengambil tema ‘Kinerja, Pengawasan, dan Integritas dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris’.

Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkum RI Henry Sulaiman yang hadir sebagai narasumber memberikan pemaparan mengenai berbagai aspek pelaksanaan jabatan notaris.

Materi yang disampaikan mencakup kekuatan pembuktian akta autentik, kewajiban dan larangan notaris, pelanggaran perilaku notaris, sanksi dan pertanggungjawaban notaris, hingga peran Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.

Henry Sulaiman menjelaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sehingga proses pembuatannya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

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Notaris juga dituntut untuk memahami batas kewenangan, melaksanakan kewajiban, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran dalam menjalankan profesinya.

Henry Sulaiman turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program magang mahasiswa kenotariatan.