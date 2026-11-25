bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelayanan publik yang berkualitas tidak cukup hanya mengandalkan keramahan petugas di meja layanan.

Kesiapan fasilitas, kompetensi sumber daya manusia, kepastian prosedur, hingga mekanisme penanganan pengaduan menjadi bagian penting yang menentukan kepuasan masyarakat.

Hal tersebut menjadi perhatian Kanwil Kemenkum Bali saat Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik yang digelar di Ruang Dharmawangsa, Rabu (25/11).

Sosialisasi ini menghadirkan Asisten Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali, I Gede Febri Putra, sebagai narasumber.

Kegiatan yang dibuka langsung Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati ini turut dihadiri Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana serta seluruh jajaran.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati mengingatkan bahwa kualitas pelayanan merupakan wajah organisasi pemerintah di mata masyarakat.

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Kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan.

Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta memastikan setiap proses pelayanan berjalan transparan, akuntabel, memiliki kepastian prosedur, serta memberikan kemudahan bagi penerima layanan.