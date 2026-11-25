bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Menurut Zulhas, sapaan akrabnya, ketersediaan komoditas utama tersebut bahkan diproyeksikan mencukupi hingga momen Ramadan dan Idulfitri 2027 mendatang.

"Nataru aman, pangan cukup.

Beras, jagung cukup, telur banyak, ayam banyak, ikan banyak.

Persiapan pangan untuk Nataru, bahkan sampai puasa dan Lebaran aman," ujar Zulhas di Denpasar, Bali, Rabu (25/11).

Zulhas mengatakan, uuna meredam potensi lonjakan harga bahan pokok di pasaran, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif.

Salah satunya menyalurkan 1 juta ton beras bersubsidi ke seluruh wilayah Indonesia.

Beras subsidi tersebut akan dilepas ke masyarakat dengan harga Rp 12.500 per kg.