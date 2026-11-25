bali.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Wayan Koster meminta pemerintah pusat menyiapkan skema pendanaan khusus untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Bali.

Menurut Koster, besarnya kontribusi pariwisata Bali bagi ekonomi nasional belum diimbangi dukungan infrastruktur yang memadai.

Permintaan itu disampaikan Koster saat jadi narasumber dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Jawa dan Bali di Hotel Bumi Surabaya City Resort, Senin (23/11).

"Bali ini pulau kecil, tetapi kontribusinya untuk Indonesia besar sekali.

Namun, kontribusi pariwisata Bali terhadap Indonesia belum seimbang dengan dukungan pembangunan di daerah.

Oleh karena itu, perlu ada skema tersendiri untuk pembangunan Bali," kata Koster.

Koster menjelaskan, berbagai destinasi wisata dari barat hingga timur Bali belum seluruhnya ditopang aksesibilitas dan infrastruktur memadai.

Padahal, pembangunan infrastruktur mendesak untuk menjaga daya saing pariwisata.