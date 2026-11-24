bali.jpnn.com, DENPASAR - Tingginya angka kasus gangguan tulang dan sendi di Bali mendorong Siloam Hospitals Bali meluncurkan Orthopaedic & Medical Rehabilitation Clinic.

Klinik yang mengintegrasikan layanan ortopedi dan rehabilitasi medis secara menyeluruh ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Desember 2026 mendatang.

Langkah ini menjawab tingginya kebutuhan penanganan gangguan gerak masyarakat.

Merujuk Profil Kesehatan Kota Denpasar pada 2024, tercatat sebanyak 16.041 pasien baru mengalami artrosis atau pengapuran sendi pada layanan rawat jalan rumah sakit di Denpasar.

Klinik baru ini melayani berbagai keluhan muskuloskeletal, mulai dari nyeri tulang dan sendi, cedera, hingga pemulihan pascaoperasi.

Operasionalnya diperkuat oleh 13 dokter spesialis ortopedi serta empat dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.

Melalui sistem terintegrasi, pasien tidak hanya menjalani evaluasi dan tindakan medis, tetapi langsung mendapatkan program terapi pemulihan sesuai kondisi klinisnya sejak awal perencanaan perawatan.

Tujuannya agar kemampuan gerak dan kemandirian pasien pulih secara bertahap dan optimal.