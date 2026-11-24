bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Gubernur Bali Wayan Koster resmi melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di kawasan Gunaksa, Klungkung, Selasa (24/11).

Proyek strategis seluas 325 hektare ini diproyeksikan menjadi simbol kebangkitan kebudayaan sekaligus lokomotif ekonomi baru di Bali bagian timur.

Koster menargetkan pembangunan fisik zona inti beserta penataan taman rampung pada Desember 2027.

Dengan begitu, kawasan ini siap menjadi tuan rumah perhelatan akbar Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-50 pada tahun 2028 mendatang.

"Pusat Kebudayaan Bali bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan aset strategis daerah yang diproyeksikan menjadi simbol kebangkitan kebudayaan Bali, ruang ekspresi, serta warisan bagi generasi mendatang," kata Koster.

Koster menjelaskan, gagasan proyek ini sudah dirancang sejak 2016 karena kapasitas Taman Budaya (Art Centre) Denpasar dinilai tidak lagi memadai menampung lonjakan pengunjung dan aktivitas seni.

Untuk pembebasan dan pematangan lahan, Pemprov Bali sebelumnya memanfaatkan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp1,5 triliun, dengan realisasi sekitar Rp1,46 triliun.

Setelah tertata, nilai aset kawasan ini diperkirakan melonjak hingga Rp5 triliun.