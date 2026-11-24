bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengantongi kontrak baru senilai Rp216,9 miliar termasuk PPN untuk merekonstruksi Apron Taxiway Sisi Utara Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Proyek ini ditargetkan rampung dalam 20 bulan dengan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender.

Direktur Operasi II Waskita Karya Paulus Budi Kartiko memastikan perseroan akan menuntaskan pekerjaan tepat waktu sesuai standar mutu dan mengedepankan keselamatan kerja.

"Melaksanakan konstruksi sisi udara bandara atau airside bukanlah hal baru bagi Waskita Karya.

Kami sebelumnya sudah berpengalaman menyelesaikan beberapa pekerjaan airside," kata Paulus Budi Kartiko dilansir dari Antara.

Paulus Budi Kartiko mengatakan rekam jejak Waskita Karya di area sisi udara mencakup Overlay Taxiway Utara Bandara Soekarno-Hatta, Overlay Runway Bandara Juanda Surabaya, serta Overlay Runway Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali.

Waskita Karya juga pernah mengerjakan Konstruksi Apron Bandara Hasanuddin Makassar, Konstruksi Apron Bandara Internasional Lombok, serta Relaying & Levelling Taxiway Utara Bandara Juanda Surabaya.

Dalam proyek ini, lingkup pekerjaan meliputi pembongkaran, geoteknik, perkerasan sisi udara, marka, Airfield Ground Lighting (AGL), dan drainase sisi udara.