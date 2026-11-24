bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan uji coba bus listrik Trans Sarbagita di Bali mendapat sambutan positif dari masyarakat pengguna.

Dalam 14 hari operasional sejak diresmikan pada 9 November 2026 lalu, tercatat sebanyak 6.127 penumpang telah memanfaatkan moda transportasi ramah lingkungan tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali I Kadek Mudarta mengatakan rata-rata keterisian bus listrik pada rute GOR Ngurah Rai–Garuda Wisnu Kencana (GWK) mencapai 438 orang per hari.

"Jumlah pengguna selama 14 hari sebanyak 6.127 orang, dengan rata-rata 438 orang per hari.

Penumpang terbanyak tercatat pada 19 November lalu sebanyak 553 orang," kata Kadishub Bali I Kadek Mudarta dilansir dari Antara.

Angka rata-rata harian tersebut tergolong jauh melampaui bus konvensional Trans Sarbagita maupun Trans Metro Dewata yang biasanya hanya mengangkut sekitar 200-an penumpang per hari.

Jalur keberangkatan dari GOR Ngurah Rai menuju GWK melayani 46 titik pemberhentian.

Mulai dari kawasan Renon, Jalan Sudirman, Sesetan, Denpasar Timur, Bypass Ngurah Rai, Simpang Dewa Ruci, Jimbaran, hingga area kampus Universitas Udayana (Unud) dan Politeknik Negeri Bali (PNB).