bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Kabupaten Klungkung, Bali, memicu rentetan bencana tanah longsor dan banjir di sejumlah titik, Senin (23/11).

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, bencana tersebut memutus akses jalan hingga merusak bangunan suci.

Kasi Humas Polres Klungkung Iptu I Dewa Nyoman Alit Purnawibawa mengungkapkan salah satu titik terparah berada di tanjakan Jalan Munduk Pegat Abah, Desa Besan, Dawan.

Material longsor berupa bebatuan berukuran besar menutup badan jalan dan baru diketahui warga sekitar pukul 05.30 WITA.

"Lokasi tanah longsor berada di tanjakan jalan dan material yang longsor bebatuan yang cukup besar.

Penanganan bencana hanya bisa menggunakan alat berat," kata Iptu Alit Purnawibawa kepada awak media, Senin (23/11).

Menurutnya, kawasan dataran tinggi Abah memang rawan bencana.

Struktur tanah yang labil seusai kemarau panjang tidak mampu menahan tingginya debit air hujan.