bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebanyak 1.047 prajurit muda TNI Angkatan Darat resmi menyandang pangkat Prajurit Dua (Prada) setelah merampungkan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) Infanteri Gelombang III TA 2026 selama dua bulan.

Upacara penutupan pendidikan sekaligus pelantikan dipimpin langsung Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa di Lapangan Chandradimuka Secata Rindam IX/Udayana, Buleleng, Senin (23/11).

Mayjen TNI Made Putra Widiastawa mengingatkan bahwa kelulusan ini bukanlah garis finis, melainkan titik awal pengabdian sesungguhnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh prajurit.

Kelulusan ini adalah awal tanggung jawab pengabdian.

Senantiasa tingkatkan keimanan, berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, serta jaga disiplin maupun loyalitas," ujar Mayjen TNI Made Putra Widiastawa dalam pernyataan resminya.

Jenderal TNI AD bintang dua itu juga mengapresiasi kerja keras lembaga pendidikan serta dukungan penuh para orang tua hingga anak-anak mereka sukses dilantik.

Selama masa pendidikan, ribuan siswa tersebut digembleng dengan penilaian Tri Pola Dasar Pendidikan meliputi sikap dan perilaku, akademik, serta jasmani.