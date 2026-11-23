bali.jpnn.com, DENPASAR - Potensi produk unggulan daerah tidak hanya terletak pada keunikan dan kualitasnya, tetapi juga pada peluang ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pelindungan Kekayaan Intelektual.

Hal ini yang menjadi perhatian Kemenkum Bali dalam mendorong optimalisasi pemanfaatan Indikasi Geografis sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

Pesan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Isya Nalapraja saat memberikan arahan dalam Apel Pagi di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali, Senin (23/11).

Apel pagi turut dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

Isya Nalapraja membagikan informasi mengenai GI Tourism Dieng Experience dan Grand Launching GI Tourism yang digelar pada 18 November 2026 di kawasan Dieng, Jawa Tengah.

Program yang dikembangkan Ditjen Kekayaan Intelektual tersebut mengintegrasikan produk Indikasi Geografis dengan sektor pariwisata.

Targetnya identitas dan keunikan produk khas daerah dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan ini membuka peluang bagi daerah untuk tidak sekadar memasarkan produk unggulan, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata yang berakar pada potensi dan kearifan lokal.