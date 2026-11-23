bali.jpnn.com, BADUNG - Kerja keras tim SAR gabungan mencari seorang anak perempuan Olipia Kristina Benu, 10, yang hilang terseret arus setelah terjatuh ke dalam gorong-gorong di Jalan Raya Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Senin (23/11) dini hari, akhirnya membuahkan hasil.

Korban Olipia Kristina Benu ditemukan Senin (23/11) siang pukul 13.30 WITA dalam keadaan meninggal dunia.

Saat dievakuasi, korban masih mengenakan pakaian lengkap berupa kaus putih dan celana panjang.

Jasad korban ditemukan di aliran Sungai Yeh Pened, sekitar 4 km ke arah selatan dari titik awal terjatuh.

"Sorti ketiga pada pukul 13.00 WITA dari Dam Selingsing menuju arah hilir kurang lebih 1 km ditemukan korban dalam posisi di bawah kayu oleh tim SAR gabungan," ujar Koordinator Lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Ketut Wirajaya.

Peristiwa nahas ini bermula saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut pada dini hari.

Korban bersama orang tua dan adiknya terpaksa menepi di pinggir jalan karena sepeda motor yang mereka kendarai mengalami kerusakan.

Ketika berjalan kaki, korban terperosok ke trotoar berlubang hingga masuk ke gorong-gorong berarus deras.