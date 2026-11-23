bali.jpnn.com, UNGASAN - Hujan lebat yang mengguyur Bali sejak Minggu (22/11) malam hingga Senin (23/11) dini hari mendatangkan petaka.

Selain memicu longsor dan memakan korban jiwa, hujan deras di kawasan Kuta Selatan, Badung menyebabkan atap dan plafon gedung timur SDN 3 Ungasan di Jalan Bali Cliff, Ungasan, roboh, Senin (23/11) pagi pukul 07.30 WITA.

Insiden ini mengakibatkan 12 siswa luka-luka dan harus mendapat perawatan medis akibat cedera yang dialaminya.

Berdasar informasi di lapangan, sebelum atap dan plafon roboh, para siswa baru tiba di sekolah untuk mengikuti persembahyangan Puja Trisandya.

Lantaran hujan turun, mereka diarahkan masuk ke ruang kelas masing-masing.

Ketika para siswa hendak memulai kegiatan persembahyangan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari arah gedung timur.

Para siswa langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri, dibantu para guru yang bergegas mengevakuasi.

Insiden ini menyebabkan atap dan plafon ruang kelas 3A, 3B, dan 3C di lantai dua bangunan yang berdiri sejak 2012 itu rusak parah.