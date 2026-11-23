bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat persiapan Pesta Kesenian Bali (PKB) 2027 bersama kepala dinas kebudayaan kabupaten/kota se-Bali, tim kurator, dan para ahli di Jayasabha, Denpasar, Sabtu (21/11) kemarin.

Rapat tersebut mematangkan tema, arah penyelenggaraan, hingga peningkatan kualitas materi kesenian.

Koster dalam amanatnya menekankan PKB harus menjadi panggung untuk membangkitkan kembali seni tradisi yang mulai dilupakan masyarakat, terutama kesenian yang berakar di desa adat.

“Lokusnya ada di desa adat.

Membangkitkan seni tradisi di desa adat, apalagi yang sudah dilupakan dan ditinggalkan, kami hidupkan itu,” kata Koster.

Ia meminta setiap kabupaten/kota memetakan potensi kesenian tradisional masing-masing untuk diolah menjadi materi pertunjukan.

Koster memberi waktu sekitar enam bulan bagi seluruh daerah untuk mematangkan dan menguji karya melalui laboratorium seni sebelum tampil di PKB 2027.

“Harapan saya, 2027 lebih baik lagi. Garapannya lebih baik, lebih rapi, dan lebih memperhatikan detail,” ujarnya.