bali.jpnn.com, BADUNG - Seorang anak perempuan berusia 10 tahun bernama Olipia Kristina Benu dilaporkan hilang terseret arus setelah terjatuh ke dalam gorong-gorong di Jalan Raya Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Senin (23/11) dini hari.

Insiden nahas ini terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak Minggu (22/11) malam hingga Senin dini hari.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Bali) Denpasar I Nyoman Sidakarya mengatakan menerima laporan kejadian dari Kapolsek Mengwi AKP I Nyoman Edi Suwarya pada pukul 01.45 WITA.

Peristiwa diperkirakan terjadi sekitar pukul 01.10 WITA.

Bermula saat korban yang berasal dari Jalan Sidakarya, Denpasar itu melintas di Jalan Raya Kapal berboncengan sepeda motor bersama kedua orang tuanya.

Di tengah perjalanan, motor mereka mendadak mogok sehingga menepi ke pinggir trotoar untuk melakukan perbaikan.

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Nahas, korban terperosok ke dalam lubang trotoar yang terhubung langsung ke saluran gorong-gorong berarus deras.

Warga sekitar sempat berupaya melakukan pencarian mandiri, tetapi korban belum ditemukan. Tim Rescue Basarnas Denpasar langsung bergerak ke lokasi pada pukul 02.00 WITA.