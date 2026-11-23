bali.jpnn.com, DENPASAR - Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali, Senin (23/11) dini hari memicu tanah longsor yang menimpa rumah warga di Banjar Dinas Lantang Katik, Desa Telaga Tawang.

Seorang perempuan lanjut usia bernama Ni Nengah Ngetis, 65, dilaporkan tewas tertimbun material longsor dan reruntuhan bangunan.

Peristiwa nahas tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 00.20 WITA.

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Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Bali) Kelas A Denpasar baru menerima laporan kejadian itu dari Kapolsek Sidemen AKP I Gusti Ngurah Rendra pada pukul 05.30 WITA.

Sembilan personel Tim Rescue dari Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem langsung diterjunkan ke lokasi dan tiba sekitar pukul 07.00 WITA.

Setelah berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan dan keluarga, pencarian segera dilakukan.

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Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di bawah reruntuhan bangunan sekitar satu jam kemudian.

Namun, tebalnya timbunan material membuat proses pengangkatan jenazah berjalan dramatis.