bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir alias rob di sejumlah wilayah Bali pada periode 23 - 25 November 2026.

Berdasarkan analisis BMKG Wilayah III Denpasar, wilayah pesisir di enam kabupaten dan kota di Bali terdampak banjir rob.

Di Kabupaten Badung, wilayah terdampak adalah pesisir Kuta, Kuta Selatan, Kuta Utara, dan Mengwi.

Untuk Kabupaten Gianyar, wilayah terdampak adalah pesisir Blahbatuh, Gianyar hingga Sukawati.

Di Kabupaten Jembrana ada lima wilayah yang terdampak banjir pesisir, yakni Jembrana, Melaya, Mendoyo, Negara, dan Pekutatan.

Untuk Kabupaten Klungkung, wilayah yang terdampak adalah pesisir Banjarangkan, Dawan, Klungkung, dan Nusa Penida.

Di Kota Denpasar, wilayah terdampak adalah pesisir Denpasar Selatan dan Denpasar Timur.

Pesisir Kabupaten Tabanan yang terdampak rob antara lain wilayah Kediri, Kerambitan, Selemadeg, Selemadeg Barat, Selemadeg Timur, dan Tabanan.