bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Tembok penyengker Pura Dalem Pemuteran di Banjar Jelantik Kori Batu, Desa Tojan, Klungkung, Bali, roboh dan menimpa rumah warga, Sabtu (21/11) dini hari pukul 02.00 WITA.

Insiden yang terjadi saat hujan lebat mengguyur wilayah tersebut mengakibatkan bangunan rumah serta sejumlah kendaraan milik warga rusak berat.

Kasi Humas Polres Klungkung Iptu I Dewa Nyoman Alit Purnawibawa mengatakan material tembok pura menimpa kediaman warga bernama I Made Sukma Swacita setelah pemilik rumah mendengar suara gemuruh di tengah hujan deras.

"Akibat bencana alam tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 300 juta," kata Iptu I Dewa Nyoman Alit Purnawibawa kepada awak media, Sabtu (21/11) kemarin.

Iptu I Dewa Nyoman Alit Purnawibawa menjelaskan, robohnya tembok penyengker tersebut diduga dipicu kondisi tanah urug di sebelah bangunan yang mengalami rembesan air akibat hujan lebat.



Tanah tersebut kemudian bergeser hingga membuat struktur tembok tidak kuat menahan beban dan ambruk.

Dampak kejadian ini merusak satu unit mobil pikap DK 8982 MH serta dua unit sepeda motor Honda Scoopy masing-masing dengan nomor polisi DK 4670 MH dan DK 4193 FS.

Selain kendaraan, satu bangunan pelinggih lumbung roboh parah, satu bangunan pelinggih lainnya rusak, serta ruang kerja mengalami kerusakan disertai kaca jendela pecah.