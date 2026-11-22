bali.jpnn.com, KETAPANG - PT ASDP Indonesia Ferry bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mematangkan skema kelancaran penyeberangan di Selat Bali menjelang libur Natal 2026 dan

Tahun Baru 2027 (Nataru).

Langkah antisipasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di kantor PT ASDP Cabang Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11) kemarin.

Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi - Gilimanuk, Jembrana, menjadi titik kepadatan penumpang maupun kendaraan setiap libur panjang, seperti Nataru.

General Manager PT ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto Heriawan memproyeksikan kenaikan mobilitas penumpang maupun kendaraan sebesar tiga persen pada periode Nataru mendatang.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, ASDP menyiagakan 57 kapal reguler dan 14 dermaga di lintasan Ketapang–Gilimanuk.

Percepatan layanan juga diterapkan melalui target waktu bongkar muat maksimal 40 menit serta pemberlakuan pola operasi Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB).

Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menekankan pentingnya pengendalian arus lalu lintas sejak dari jalur akses menuju pelabuhan agar penumpukan kendaraan dapat dicegah sejak dini.

"Buffer zone berfungsi menampung kendaraan yang telah tiba, bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengurai kemacetan.