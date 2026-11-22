bali.jpnn.com, BADUNG - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) melalui Direktorat Kriya menggelar Workshop Kriya: Inovasi Desain dan Berdaya Saing di Puri Ageng Mengwi, Badung, Bali, pada 20–21 November 2026.

Bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Badung dan Puri Ageng Mengwi, pelatihan ini diikuti 60 pelaku ekonomi kreatif subsektor kriya.

Selama dua hari, peserta dibekali materi strategis mulai dari pengembangan desain berkelanjutan dan teknologi manufaktur digital (3D printing).

Para peserta juga mendapat materi tentang revitalisasi kerajinan (handicraft) Bali, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga penguatan kelembagaan koperasi.

Kepala Dinas Pariwisata Badung A.A. Putri Mas Agung menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan dukungan penuh terhadap sinergi pengembangan ekonomi kreatif sekaligus pelestarian budaya lokal di Badung.

Direktur Kuliner Kementerian Ekraf Romi Astuti, yang hadir membuka acara mewakili Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain menegaskan, kriya merupakan salah satu dari 21 subsektor ekraf yang tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga nilai tambah dan daya saing pasar.

"Para peserta dibekali pengetahuan untuk mengembangkan inovasi desain, memperkuat identitas produk, serta meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengelolaan usaha yang tepat," ujar Romi.

Selain peningkatan kapasitas perajin, workshop ini juga menjadi bagian dari aktivasi Creative Hub di daerah.