bali.jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi resmi meluncurkan program layanan paspor di hari libur bertajuk Pasporia di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (22/11).

Digelar bertepatan dengan hari bebas kendaraan bermotor alias Car Free Day (CFD) Sudirman, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Imigrasi.

Program tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat yang kesulitan mengurus paspor pada hari kerja.

Tak sekadar layanan keimigrasian, pengunjung juga disuguhi beragam hiburan gratis.

Mulai dari olahraga zumba bersama Rocca Space sejak pukul 06.00 WIB, Lenong Betawi, pembagian doorprize, hingga penampilan musik dari Ghea Indrawari, Pasming Based, dan The Flowers.

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Imigrasi, Achmad Nur Saleh, menyebutkan antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam perhelatan kali ini.

"Pada Pasporia CFD Sudirman di Sarinah, Imigrasi membuka 300 kuota pelayanan paspor, dan alhamdulillah kuota terisi penuh.

Hal ini menjadi gambaran bahwa masyarakat membutuhkan layanan paspor di luar hari dan jam kerja reguler kantor imigrasi," ujar Achmad, Minggu (22/11).