bali.jpnn.com, DENPASAR - Keputusan Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan menuai apresiasi tinggi dari kalangan pekerja.

Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar setelah hampir satu dekade buruh di Provinsi Bali berkutat dengan persoalan upah rendah.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana menilai langkah Gubernur Koster merupakan terobosan positif untuk memperbaiki sistem pengupahan di Bali.

"Kebijakan tersebut dapat menjadi pijakan awal untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja setelah hampir satu dekade menghadapi persoalan tingkat upah yang masih rendah," ujar I Dewa Made Rai Budi Darsana.

Berdasar Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang diteken pada 19 November 2026, selain menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 4.559.287, Pemprov Bali juga mematok Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor hotel bintang sebesar Rp 4.644.907 per bulan.

Aturan baru ini mulai berlaku efektif per 1 Januari 2027.

Meski menyambut baik lonjakan tersebut, FSPM Regional Bali mengakui nominal UMP 2027 sejatinya masih berada di bawah estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Berdasar kalkulasi FPSM Regional Bali, angka KHL saat ini telah menyentuh kisaran Rp 5,6 juta per bulan.